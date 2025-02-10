В Новосибирске комментатор Роман Скворцов пришёл в сознание

«Хорошие новости в том, что буквально час назад Роман поговорил по телефону с женой. Он не понимал, как оказался в больнице. Но главное — Скворцов в сознании. Учитывая, что он провёл последние сутки в реанимации, это повод немного выдохнуть», — написал корреспондент портала Championat.com.