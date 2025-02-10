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В Новосибирске комментатор Роман Скворцов пришёл в сознание

В понедельник его должны перевести в областную больницу.

Источник: Соцсети

В Новосибирске спортивный комментатор федеральных каналов Роман Скворцов пришёл в сознание после суток, проведённых в реанимации. Об этом в своём телеграм-канале в понедельник, 10 февраля, сообщил журналист Дмитрий Ерыкалов.

«Хорошие новости в том, что буквально час назад Роман поговорил по телефону с женой. Он не понимал, как оказался в больнице. Но главное — Скворцов в сознании. Учитывая, что он провёл последние сутки в реанимации, это повод немного выдохнуть», — написал корреспондент портала Championat.com.

По словам Ерыкалова, сегодня Романа Скворцова должны перевезти в областную больницу, а состояние его здоровья лично контролирует министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, который докладывает обо всём губернатору.

Что касается непосредственно ситуации, в результате которой Скворцов оказался в больнице, Ерыкалов не привёл конкретики, уточнив лишь, что в ней предстоит разбираться правоохранительным органам, которые уже запросили записи с камер видеонаблюдения.

«Могу лишь сказать, что мы с коллегами оперативно вызвали скорую помощь и сопровождали Романа в больницу», — написал журналист.

Напомним, Роман Скворцов прибыл в Новосибирск, чтобы комментировать Матч Звёзд КХЛ, который проходил в «Сибирь-Арене» на минувших выходных.

здоровье