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Из-за нарушений Роспотребнадзор закрыл стоматологию в Константиновке

В казанском поселке Константиновка временно приостановила работу стоматология «Семейный стоматолог».

Специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ обнаружены нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

В частности, в стоматологии отсутствуют вестибюльная группа, туалет, помещения размещены не в отдельном блоке, а гардероб для верхней одежды пациентов организован в кабинете приема врача, где происходит лечение пациентов и стерилизация инструментов.

«Таким образом, не обеспечено соблюдение требований к поточности технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов. Кроме того, имеются дефекты отделки помещений, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения не проложены в закрытых коробах, используется мебель с ненадлежащим покрытием, элементы потолков не зафиксированы без возможности сдвигания», — заявили в Роспотребнадзоре.

По решению суда медицинская организация приостановила деятельность на 60 суток.

Прокуратура
медицина