Из-за нарушений Роспотребнадзор закрыл стоматологию в Константиновке

«Таким образом, не обеспечено соблюдение требований к поточности технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов. Кроме того, имеются дефекты отделки помещений, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения не проложены в закрытых коробах, используется мебель с ненадлежащим покрытием, элементы потолков не зафиксированы без возможности сдвигания», — заявили в Роспотребнадзоре.