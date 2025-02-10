45 тонн кормов и молочных товаров экспортировали из Ростовской области в Абхазию

С 27 января по 3 февраля 2025 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили три партии продукции общим весом 45 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.
— Вывозу подлежали корма для непродуктивных животных (36 тонн) и готовая молочная продукция в ассортименте (9 тонн). Товары прошли лабораторный контроль и были признаны безопасными, — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Нарушений в части законности происхождения кормов и молочной продукции не зафиксировали. Разрешение на экспорт выдали в системе «Аргус».