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45 тонн кормов и молочных товаров экспортировали из Ростовской области в Абхазию

Из Ростовской области в Абхазию поставили три партии кормов и молочной продукции.

Источник: Комсомольская правда

С 27 января по 3 февраля 2025 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили три партии продукции общим весом 45 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

— Вывозу подлежали корма для непродуктивных животных (36 тонн) и готовая молочная продукция в ассортименте (9 тонн). Товары прошли лабораторный контроль и были признаны безопасными, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Нарушений в части законности происхождения кормов и молочной продукции не зафиксировали. Разрешение на экспорт выдали в системе «Аргус».