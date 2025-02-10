Магнитная буря обрушилась на Землю из-за корональной дыры на Солнце

По данным российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря началась около 6:00 и завершиться должна ориентировочно в 9 часов.
Как следует из размещенного на сайте графика, в ближайшие дни магнитосфера Земли будет в основном спокойной с небольшими возбуждениями в ночь на 11 февраля.
Ранее в январе стало известно, что на Солнце с обращенной к земной поверхности стороны появилась корональная дыра. Ширина дыры имеет колоссальные размеры — она в 62 раза больше, чем диаметр планеты Земля.
По данным ученых, одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце сделала полный оборот вокруг оси и возвращается к Земле. Скорость плазмы в окрестностях планеты может повыситься до 600−700 км/с.
В лаборатории обратили внимание на то, что ожидания крупных магнитных бурь при прошлом прохождении дыры по диску Солнца в основном не оправдались.