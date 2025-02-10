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Магнитная буря обрушилась на Землю из-за корональной дыры на Солнце

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Магнитная буря обрушилась на Землю в понедельник из-за огромной корональной дыры на Солнце.

Источник: AP

По данным российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря началась около 6:00 и завершиться должна ориентировочно в 9 часов.

Как следует из размещенного на сайте графика, в ближайшие дни магнитосфера Земли будет в основном спокойной с небольшими возбуждениями в ночь на 11 февраля.

Ранее в январе стало известно, что на Солнце с обращенной к земной поверхности стороны появилась корональная дыра. Ширина дыры имеет колоссальные размеры — она в 62 раза больше, чем диаметр планеты Земля.

По данным ученых, одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце сделала полный оборот вокруг оси и возвращается к Земле. Скорость плазмы в окрестностях планеты может повыситься до 600−700 км/с.

В лаборатории обратили внимание на то, что ожидания крупных магнитных бурь при прошлом прохождении дыры по диску Солнца в основном не оправдались.

космос