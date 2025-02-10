Овечкин обошел Эспозито по очкам в НХЛ, но «Вашингтон» белоруса Протаса проиграл

Три голевые передачи Александра Овечкина не помогли «Вашингтон Кэпиталз» добиться домашней победы в матче чемпионата НХЛ против «Юты» — в серии буллитов противник оказался сильнее, одержав итоговую викторию со счетом 5:4.
Самым результативным оказался первый период. После голов Доана и Каркона «Юта» повела 2:0. Уилсон в большинстве сократил отставание, но МакБэйн сделал счет 3:1. В концовка Дюбуа забросил в большинстве после передач Уилсона и Овечкина — 2:3.
Вратарь «Юты» Коннор Ингрэм получил на 13-й минуте травму после мощного щелчка Овечкина и был заменен.
Во втором периоде уже «Юта» после точного броска Гюнтера забила в большинстве — 4:2.
В третьем периоде, как и во многих играх сезона, «Вашингтон» сумел отыграться и перевести матч в овертайм. После голевых передач Овечкина забили Стром и Уилсон — 4:4. В серии буллитов победу «Юте» принес Ник Шмалтц — 5:4.
Овечкин не забил, но сделал три результативные передачи и набрал в НХЛ уже 1593 очка. Александр опередил легендарного Фила Эспозито (1590) и занял 11-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю.
Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас голевыми действиями себя не проявил. В сезоне у Протаса 46 (22+24) очков в 55 матчах при показателе полезности «+29».
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