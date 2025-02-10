Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Олега Стриженова

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 10 февраля, выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова. Об этом информирует пресс-служба президента.
Александр Лукашенко подчеркнул, что ушел из жизни необыкновенно талантливый актер. По его словам, блестящие образы, созданные Стриженовым, смогли завоевать любовь миллионов поклонников, стали примером высочайшего мастерства, вписав яркие страницы в историю как советского, так и российского кинематографа. Глава государства высказал мнение о том, что светлая память об актере всегда будет жить в сердцах.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино.
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