На кинофестиваль «Дух огня» поступили заявки из 40 стран

В 2025 году на кинофестиваль «Дух огня» поступило более 500 заявок от кинематографистов из 40 стран. Об этом пишет «Ямал 1».
Всего организаторы получили 563 заявки, сейчас продолжается сбор заявок от участников по специальным конкурсным программам.
Показы в рамках фестиваля «Дух огня» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени и Омске. Во втором полугодии с фильмами, представленными на фестивале, познакомят любителей кино в Китае.
Режиссером церемоний открытия и закрытия в этом году станет известный театральный постановщик, многократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.