Заболеваемость ОРВИ растет в Иркутской области

В ведомстве также отметили, что лучшей мерой профилактики является своевременное мытье рук и ограничение контактов с заболевшими. Еще можно проветривать помещения, дезинфицировать часто используемые предметы и носить маски. Самолечение до добра не доведет. Поэтому при первых симптомах лучше обратиться к врачу, чтобы медик поставил точный диагноз и назначил подходящее лечение.