Заболеваемость ОРВИ растет в Иркутской области

В Иркутской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За минувшую неделю у почти 20 тысяч жителей региона выявили новые случаи. Среди заболевших 12,6 тысячи дети. Также в лабораториях подтвердили заражение гриппом у 104 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Иркутской области.
— Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости. Кроме того, выявлено 74 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в области подтверждено 405427 случаев, — поделились специалисты.
В ведомстве также отметили, что лучшей мерой профилактики является своевременное мытье рук и ограничение контактов с заболевшими. Еще можно проветривать помещения, дезинфицировать часто используемые предметы и носить маски. Самолечение до добра не доведет. Поэтому при первых симптомах лучше обратиться к врачу, чтобы медик поставил точный диагноз и назначил подходящее лечение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 8 февраля возобновил работу маршрут № 90. Теперь у него новый перевозчик.