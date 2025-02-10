В Хабаровском крае установился необычный по температурам февраль

Недавний циклон принес на юг Хабаровского края столько снега, что теперь огромные горы его возвышаются вдоль городских дорог, во дворах и на бульварах, коммунальщики и дорожники пока только так смогли с ним справиться. А на подходе уже следующий снегопад. Правда, синоптики утверждают, что он будет не таким сильным. Но у нас и небольшой снег теперь вызывает заторы на дорогах и бесконечные пробки.