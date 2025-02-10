В Хабаровском крае установился необычный по температурам февраль

Недавний циклон принес на юг Хабаровского края столько снега, что теперь огромные горы его возвышаются вдоль городских дорог, во дворах и на бульварах, коммунальщики и дорожники пока только так смогли с ним справиться. А на подходе уже следующий снегопад. Правда, синоптики утверждают, что он будет не таким сильным. Но у нас и небольшой снег теперь вызывает заторы на дорогах и бесконечные пробки.
— Предстоящая неделя в Хабаровском крае обещает быть бесснежной, небольшие осадки возможны в южных районах 12 и 15 февраля, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Ветер западного направления 5−10 метров в секунду, на севере порывы 15−20 метров. Температурный фон ночью −18…-25, в горах северных районов до −40 градусов, на побережье Татарского пролива и Охотского моря на рассвете −13…-18 градусов. Днем столбики термометров опустятся до отметки −6…-13 градусов, на севере −10…-15, местами до −25 градусов.
В Хабаровске на этой неделе ожидается погода тоже преимущественно без существенных осадков, возможен небольшой снег 12 и 15 февраля. К нам придет западный циклон. По предварительным данным, выпадет один — два миллиметра осадков. Это совсем не то, что мы наблюдали еще недавно, когда выпало 20 миллиметров! Ветер западный 5−10 метров в секунду, ночной фон температур −16…-18, дневной от −7 до −10 градусов.
По словам синоптика, начавшаяся неделя обещает быть спокойной и теплой. Температуры окажутся в пределах нормы февраля, а в отдельные дни — на четыре градуса выше. Январь выдался нынче в крае теплым, таким же пока остается и февраль.
Чтобы понять, как меняется температурный фон в крае, обратимся к многолетним наблюдениям синоптиков. Так вот, минимальная температура 11 февраля в −32,1 градуса была зафиксирована в 1999 году, а максимальная — в 1969 году, тогда столбики термометров остановились на отметке −4,4 градуса.