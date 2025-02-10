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Дом Карима Масимова выставили на торги в Астане

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. В Астане выставили на продажу дом Карима Масимова.

Источник: E-QAZYNA

Об этом сообщило ТОО «Компания по управлению возвращенными активами».

Торги состоятся 25 февраля 2025 года в 10:00 на веб-платформе E-Qazyna. Стартовая цена — 1,8 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов). Проводиться аукцион будет по английскому методу (на повышение).

В рамках аукциона на продажу выставлен жилой дом с цокольным этажом, расположенный в г. Астана, район Нура, мкр. Караоткель, ул. Ерейментау, ст-е 1. Объект реализуется на прозрачных и конкурентных условиях, обеспечивающих равный доступ для всех участников торгов.

отметили в компании

Также в компании дали ссылку на объект.

Напомним, Карим Масимов был отстранен от должности главы Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января 2024 года, после массовых беспорядков в стране. 8 января стало известно о его задержании. Также сообщалось о задержании двух его заместителей — Ануара Садыкулова (начальник Службы специального назначения «А») и Даулета Ергожина.

Токаев отказал в помиловании экс-главе КНБ Масимову.

КНБ тогда сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют «превышение власти или должностных полномочий “в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям”.