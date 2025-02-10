Дом Карима Масимова выставили на торги в Астане

КНБ тогда сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют «превышение власти или должностных полномочий “в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям”.