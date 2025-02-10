Здание кинотеатра «Победа» в Таганском районе отреставрируют

Согласован проект реставрации здания кинотеатра «Победа» на Абельмановской улице. Оно было построено в 1957 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения.
«Сейчас в здании бывшего кинотеатра “Победа” в Таганском районе столицы располагается Московский детский театр марионеток. Согласованный проект предполагает проведение ремонтно-реставрационных работ, а также приспособление объекта культурного наследия регионального значения для современного использования, в том числе оснащение новым оборудованием зрительных залов и театральных мастерских», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В ходе работ специалисты приведут в порядок фасады здания и внутренние исторические элементы 1950-х годов. В частности, отреставрируют капитальные стены, опоры и перекрытия, внутренние лестницы, а также декор интерьеров, в том числе мраморный пол в фойе и облицовку стен буфета, оригинальные люстры и бра. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия и в соответствии с согласованной документацией.
В здании оборудуют два современных зрительных зала на 235 мест каждый — универсальный с возможностью кинопоказа и театральный для проведения кукольных представлений. Их оснастят современными системами механики, постановочного и рабочего освещения, звукового обеспечения, технологического и проекционного телевидения, а также технологической связи и оповещения.
Кроме того, для сотрудников театра обустроят мужские и женские костюмерные, гримерные с санузлами, мастерские, склады для хранения костюмов, мебели, реквизита, объемных и станковых декораций. Появятся здесь также различные вспомогательные и технические помещения.
«Согласно документации, объект также приведут в соответствие с современными нормами безопасности. Например, проект предусматривает создание условий для беспрепятственной эвакуации маломобильных граждан, а в замкнутых пространствах, в том числе в санузлах, установят пожарную сигнализацию для оповещения людей с нарушениями слуха», — отметил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.
Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».