Здание кинотеатра «Победа» в Таганском районе отреставрируют

В ходе работ специалисты приведут в порядок фасады здания и внутренние исторические элементы 1950-х годов. В частности, отреставрируют капитальные стены, опоры и перекрытия, внутренние лестницы, а также декор интерьеров, в том числе мраморный пол в фойе и облицовку стен буфета, оригинальные люстры и бра. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия и в соответствии с согласованной документацией.