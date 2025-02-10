Когда снесут ледовые городки в Красноярске?

«К качеству ската и ступеней вопросов нет ни у нас, ни у подрядчика, поэтому городок снова работает в обычном режиме: из-за оттепели мы ограничивали доступ на один день. Не исключено, что при плюсовой температуре его снова придётся временно закрыть в целях безопасности горожан. Но если конструктив при этом не пострадает, обязательно сохраним до середины февраля, как и планировали», — рассказал руководитель администрации Центрального района Максим Орешников.