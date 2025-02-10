Жителей Ростовской области начали пугать фейками о штрафах за старые машины

Жителей Ростовской области начали пугать штрафами за автомобили старше 10 лет, якобы из-за «нарушения экологических норм». Однако это оказалось фейком. Подробности в беседе с экспертом выяснили журналисты KP.RU.
— В законе прописаны допустимые нормы вредных выбросов и ответственность за их несоблюдение, но они никак не привязаны к возрасту автомобиля. Никаких изменений в соответствующую статью КоАП не вносилось, — подчеркнул автоюрист Дмитрий Славнов.
По закону, количество загрязняющих веществ в выхлопных газах машины должно соответствовать экологическому классу, указанному в документах. Если модель должна соответствовать, например, нормам «Евро-3», а проверка показала обратное, владельцу могут выписать штраф. При этом сумма составит 500 рублей, а не 2 или 5 тысяч рублей.
Старые машины вне экологического класса относят к «ТС, не оснащенным системами нейтрализации отработавших газов», но они все равно должны соответствовать требованиям по выбросам углекислого газа. Никаких других дополнительных ограничений по возрасту автомобиля в экологических нормах нет.