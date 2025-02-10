Жителей Ростовской области начали пугать фейками о штрафах за старые машины

По закону, количество загрязняющих веществ в выхлопных газах машины должно соответствовать экологическому классу, указанному в документах. Если модель должна соответствовать, например, нормам «Евро-3», а проверка показала обратное, владельцу могут выписать штраф. При этом сумма составит 500 рублей, а не 2 или 5 тысяч рублей.