Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

Олег Стриженов, сыгравший роли в более 30 фильмах, многие из которых стали культовыми, умер в возрасте 95 лет.
Ушел из жизни необыкновенно талантливый актер.
Лукашенко отметил, что Стриженов создал на киноэкране блестящие образы, которые завоевали любовь миллионов людей.
Работы Олега Стриженова, по словам белорусского президента, являются примером высочайшего мастерства. Своим творчеством Стриженов вписал яркие страницы в историю советского и российского кинематографа, отмечается в соболезновании.
Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.
Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске (Дальневосточный край, ныне Амурская область).
Он сыграл множество ролей в театрах, а также десятки ролей в кино. Популярность Стриженову в середине прошлого века принесла главная роль в фильме «Овод» по роману Этель Лилиан Войнич.
К числу его лучших ролей в кино относятся работа в фильмах «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья», «Приступить к ликвидации», «Хождение за три моря».
Олега Стриженова считали одним из красивейших актеров советского кино.