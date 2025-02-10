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Глава Башкирии перенес совещание в правительстве республики из-за командировки

Радий Хабиров из-за командировки перенес совещание в правительстве Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Традиционное совещание в правительстве Башкирии, которое проходи в Центре управления республикой по понедельникам, перенесли на следующий день. Из-за командировки руководителя региона оперативка пройдет завтра, 11 февраля, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе главы республики.

Как пояснили в администрации главы Башкирии, о переносе совещания на вторник Хабиров объявлял еще в начале прошлой недели. Сегодня, 10 февраля, глава региона работает в Москве.

Напомним, в конце прошлой недели Радий Хабиров во главе делегации Башкирии отправился с официальным визитом в Беларусь. В столице дружественной страны представители нашей республики провели несколько рабочих встреч, в том числе, с президентом республики Александром Лукашенко.

Также отдельно прошла встреча главы Башкирии с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

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