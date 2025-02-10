Глава Башкирии перенес совещание в правительстве республики из-за командировки

Традиционное совещание в правительстве Башкирии, которое проходи в Центре управления республикой по понедельникам, перенесли на следующий день. Из-за командировки руководителя региона оперативка пройдет завтра, 11 февраля, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе главы республики.
Как пояснили в администрации главы Башкирии, о переносе совещания на вторник Хабиров объявлял еще в начале прошлой недели. Сегодня, 10 февраля, глава региона работает в Москве.
Напомним, в конце прошлой недели Радий Хабиров во главе делегации Башкирии отправился с официальным визитом в Беларусь. В столице дружественной страны представители нашей республики провели несколько рабочих встреч, в том числе, с президентом республики Александром Лукашенко.
Также отдельно прошла встреча главы Башкирии с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
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