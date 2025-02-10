Выплаты инвалидам и ветеранам в Приморье выросли на 9,5%

С февраля 2025 года 141,9 тысячи льготников Приморья начнут получать повышенные ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Индексация составила 9,5%, исходя из роста потребительских цен за прошлый год, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Социальный фонд России по Приморскому краю.
ЕДВ назначаются автоматически без подачи заявлений людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф, и другим категориям.
Руководитель Отделения Социального фонда России по Приморскому краю Александра Вовченко рассказала, что людям с инвалидностью, а также ветеранам боевых действий выплата назначается автоматически, без необходимости подачи заявлений и предоставления документов в Отделение СФР.
«Все необходимые данные поступают из информационных систем. Размер выплаты определяется в зависимости от категории льготника», — отметила руководитель.
Кроме того, набор социальных услуг (НСУ) также проиндексирован. Помимо денежной выплаты, льготники могут воспользоваться бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями, санаторно-курортным лечением и проездом к месту лечения. Стоимость набора с 1 февраля составляет 1 728,46 рублей, из которых:
1 331,30 рублей — предусмотрено на лекарственное обеспечение; 205,95 рублей — на санаторно-курортное лечение; 191,21 рублей — на проезд к месту лечения и обратно.
Льготники могут раз в год до 1 октября выбрать — получать услуги в натуральной форме или заменить их на денежный эквивалент. Повышенные выплаты поступят уже в феврале.
Напомним, с февраля 2025 года сумма материнского капитала в Приморье была проиндексирована на 9,5% в соответствии с уровнем инфляции за 2024 год.