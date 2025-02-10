В Горном Алтае будут выделять ежегодные гранты для молодых ученых

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Гранты на развитие проектов молодых ученых начнут выделять в Республике Алтай с 2025 года. Общая сумма трех грантов составит 4,5 млн рублей, сообщил глава региона Андрей Турчак.
«К тем грантам, которые сегодня выделяет Российский научный фонд, договорились уже с этого года добавить еще три гранта главы Республики Алтай по 1,5 млн рублей — именно для наших молодых ученых. Важно, чтобы научные исследования носили прикладной, практический характер и приносили реальную пользу региону», — написал он в Telegram-канале.
Турчак добавил, что вместе с тем принято решение о повышении статуса Совета по науке до Совета при главе республики. В его состав войдут молодые ученые с созданием отдельной секции, посвященной работе наших молодых исследователей. По словам главы региона, в этом году отмечается 100-летие народного сказителя Алексея Григорьевича Калкина. Турчак сообщил, что в регионе Калкину будет установлен памятник.
«Нашему НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова поможем с оборудованием для видеосвязи. Чтобы коллеги могли участвовать в научных конференциях и встречах в режиме онлайн. Необходимые расчеты поручил сделать нашему Минобрнауки. Договорились встречаться с молодыми учеными на регулярной основе. Следующую встречу, уже расширенным составом Совета, проведем в мае», — добавил Турчак.