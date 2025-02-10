В Горном Алтае будут выделять ежегодные гранты для молодых ученых

Турчак добавил, что вместе с тем принято решение о повышении статуса Совета по науке до Совета при главе республики. В его состав войдут молодые ученые с созданием отдельной секции, посвященной работе наших молодых исследователей. По словам главы региона, в этом году отмечается 100-летие народного сказителя Алексея Григорьевича Калкина. Турчак сообщил, что в регионе Калкину будет установлен памятник.