В Красноярском крае полицейские проверили более 150 иностранцев во время рейда

В Енисейском районе полицейские провели рейд по нелегальным мигрантам на лесоперерабатывающем предприятии. Как сообщили в МВД Красноярского края, сотрудники проверили более 150 «иностранных специалистов».
Всего на рабочих составили 23 административных протокола, в том числе за отсутствие дактокарт и патента на работу. За это мигранты заплатят штрафы от двух до 40 тысяч рублей.
— За уклонение от административного наказания один человек в ближайшее время будет выдворен за пределы России. Еще двух человек привлекут к ответственности за езду без прав, — добавили в ведомстве.
Кроме того, на работодателей составили 14 протоколов.