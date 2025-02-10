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В Красноярском крае полицейские проверили более 150 иностранцев во время рейда

В Енисейском районе на заводе по деревообработке проверили мигрантов.

Источник: ГУ МВД

В Енисейском районе полицейские провели рейд по нелегальным мигрантам на лесоперерабатывающем предприятии. Как сообщили в МВД Красноярского края, сотрудники проверили более 150 «иностранных специалистов».

Всего на рабочих составили 23 административных протокола, в том числе за отсутствие дактокарт и патента на работу. За это мигранты заплатят штрафы от двух до 40 тысяч рублей.

— За уклонение от административного наказания один человек в ближайшее время будет выдворен за пределы России. Еще двух человек привлекут к ответственности за езду без прав, — добавили в ведомстве.

Кроме того, на работодателей составили 14 протоколов.