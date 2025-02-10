В Иркутске в выходные зарегистрирован всплеск случаев пьяного вождения

С 3 по 9 февраля 2025 года на дорогах Иркутска и прилегающего района сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 29 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.