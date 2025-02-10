В Иркутске в выходные зарегистрирован всплеск случаев пьяного вождения

В Иркутске дорожные полицейские все прошедшие выходные отлавливали на дорогах пьяных водителей. Как свидетельствует статистика, в состоянии «подпития» за рулем попалась почти сотня человек, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, за два дня полицейскими задержано 22 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Еще 73 — отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Напомним, в прошлом, 2024-ом, году на дорогах Приангарья по вине пьяных водителей погибли 98 человек. Травмы различной степени тяжести получили еще 468.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ.
С 3 по 9 февраля 2025 года на дорогах Иркутска и прилегающего района сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 29 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.