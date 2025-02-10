Упавший в Беларуси метеорит назовут «Смалявічы», а прилетел он со стороны Марса. Подробности в интервью Sputnik.by сообщил заведующий Минским планетарием, руководитель астрономического клуба «Аш-Ню» Александр Микулич.
Напомним, что метеорит упал неподалеку от Минска 25 декабря 2024 года. По словам заведующего Минским планетарием, решено было назвать метеорит «Смалявiчы», так как он был найден именно вблизи указанного города. Говоря о том, откуда именно мог прилететь метеорит, специалист добавил, что по камерам смогли определить не только траекторию в атмосфере, но также и орбиту. Он пояснил, что речь идет про астероид, предположительно, типа Аполлона.
— Это наиболее распространенные околоземные астероиды из главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Можно сказать, что он летел на Землю со стороны Марса, — обратил внимание Микулич.
Он также заметил, что удалось записать спектр болида в атмосфере в тот момент, когда он горел. Это значит, поясняет специалист, что есть сравнительный спектр химического состава.
— Можно говорить, что по химическому составу в спектре это наиболее распространенный тип метеоритов, которые чаще всего падают на Землю — хондрит. Сейчас ждем, подтвердятся ли наши догадки, — заявил заведующий Минским планетарием.
Тем временем Минприроды призывает белорусов отдать осколки метеорита, который упал под Минском в декабре 2024.
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