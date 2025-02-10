Упавший в Беларуси метеорит назовут «Смалявічы», а прилетел он со стороны Марса

Напомним, что метеорит упал неподалеку от Минска 25 декабря 2024 года. По словам заведующего Минским планетарием, решено было назвать метеорит «Смалявiчы», так как он был найден именно вблизи указанного города. Говоря о том, откуда именно мог прилететь метеорит, специалист добавил, что по камерам смогли определить не только траекторию в атмосфере, но также и орбиту. Он пояснил, что речь идет про астероид, предположительно, типа Аполлона.