«В топе кассиры и продавцы»: в Красноярском крае рекордно выросли зарплаты в сфере розничной торговли

Кроме того, за год существенно изменилась и структура вакансий. Если в 2024 году 68% вакансий предполагали полный рабочий день, то в 2025 году их доля снизилась уже до 45%, а доля вакансий с частичной занятостью выросла с 18% до 43%. При этом со стороны соискателей наибольшим спросом пользовались вакансии с частичной занятостью — количество откликов по ним выросло за год на 101%. Для ретейлеров вакансии с временной занятостью — это один из наиболее эффективных инструментов найма, который регулярно и давно используется.