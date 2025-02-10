«В топе кассиры и продавцы»: в Красноярском крае рекордно выросли зарплаты в сфере розничной торговли

Сервис по поиску работы Зарплата.ру проанализировал вакансии в сфере ретейла, размещенные на ресурсе, и выявил существенный рост зарплат в отрасли за год, а также изменения в структуре вакансий в Красноярском крае.
За год в ретейле произошел рекордный рост заработных плат. По наиболее востребованным вакансиям кассиров-операционистов рост медианной зарплаты в Красноярском крае за год составил 42% (52,8 тыс. руб.). Кроме того, рост в регионе показали продавцы-консультанты (+33% — 53,1 тыс. руб.), грузчики (+24% — 50,6 тыс. руб.), товароведы (+15% — 60 тыс. руб.).
Также в Сибирском федеральном округе наибольший рост продемонстрировали продавцы-консультанты в Новосибирской области (+47% — 49,9 тыс. руб.), продавцы-консультанты в Омской области (+47% — 49,9 тыс. руб.), кассиры-операционисты в Алтайском крае (+46% — 46 тыс. руб.).
Кроме того, за год существенно изменилась и структура вакансий. Если в 2024 году 68% вакансий предполагали полный рабочий день, то в 2025 году их доля снизилась уже до 45%, а доля вакансий с частичной занятостью выросла с 18% до 43%. При этом со стороны соискателей наибольшим спросом пользовались вакансии с частичной занятостью — количество откликов по ним выросло за год на 101%. Для ретейлеров вакансии с временной занятостью — это один из наиболее эффективных инструментов найма, который регулярно и давно используется.
«На рынке труда уже не первый год наблюдается нехватка персонала. Практически во всех профессиональных отраслях предприятия в условиях дефицита кадров вынуждены бороться за персонал и переманивать сотрудников у конкурентов с помощью зарплат. Ретейл при этом традиционно включился в зарплатную гонку несколько позже, поскольку сама экономическая модель отрасли предполагает существенную экономию на расходах при достаточно низкой маржинальности», — говорят аналитики сервиса Зарплата.ру.