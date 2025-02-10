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Mash: счета чемпиона по пощечинам Васи Пельменя заблокировали из-за долгов

Отмечается, что он накопил 85 тысяч рублей долгов перед банками.

Источник: ТАСС

Чемпиону мира по пощечинам Василию Камоцкому заблокировали счета в России из-за долгов. Об этом сообщает Mash.

Издание пишет, что у Камоцкого скопились долги перед четырьмя банками за неуплату в казну 85 тысяч рублей. Он — учредитель и глава фермерского хозяйства в Иланском Красноярского края.

Недавно Камоцкий, более известный как Пельмень, одержал победу на Power Slap. Он оказался сильнее гавайца Лайна Вернса. Как приводит тг, победителю заплатят 25 тысяч долларов.

Ранее мы подробнее писали, чем известен Василий Камоцкий.

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