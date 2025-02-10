Александр Усс предложил восстановить еще одну утраченную красноярскую святыню

Напомним, участок на Стрелке в 2012 году одобрил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Красноярск. Через год место освятили, а в 2017 году землю официально передали церкви. Однако не все горожане одобрили строительство. По этому поводу несколько раз проводились слушания. В 2023 году на набережной начали строить «малый храм». Стройку обещают начать весной, чтобы завершить к 400-летию Красноярска. Стоимость стройки оценивают в 4 млрд рублей — такую сумму назвал недавно Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Новый храм будет выше всех расположенных рядом объектов — здания филармонии, музейного центра, а также опор вантового моста. Высота его колокольни составит 100 метров.