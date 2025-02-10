Александр Усс предложил восстановить еще одну утраченную красноярскую святыню

Александр Усс опубликовал на своей странице в «Телеграме» архивную фотографию, на которой видно уже построенное здание краевого правительства (Мира, 110), а рядом — еще не снесенная храма и полуразрушенная часовня.
«Главное административное здание Красноярского края вырастает на месте поверженного — кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Руины даже не сочли нужным убрать! И строители — японские пленные — топтали остатки святыни, с которой были связаны сокровенные чаяния целых поколений наших предков. Варварство и тяжкий грех», — прокомментировал экс-губернатор.
Александр Усс напомнил, что главный городской собор строили по проекту выдающегося архитектора Константина Тона — автора храма Христа Спасителя в Москве. Освятили красноярский храм, несмотря на возникшие проблемы (уже готовое здание разрушилось, и его пришлось отстраивать заново — прим. редакции), в 1861 году. Храм взорвали в 1936 году, стройка зданий, которые сейчас формируют площадь Революции, завершилась в середине 1950-х годов.
Бывший губернатор напомнил, что на Стрелке сейчас планируется начать работы по воссозданию собора. Таким образом, по мнению Александра Усса, получится искупить содеянное.
«Важным шагом на этом пути может стать и возрождение часовни в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Она была расположена рядом со зданием, где находятся сейчас краевые органы власти. Надеюсь, прежде всего те, кто работал здесь в разные периоды нашей истории, поддержат это начинание. Пусть оно станет символом покаяния, восстановления справедливости и общего стремления к единению и добру», — написал Александр Усс.
Где он предлагает построить часовню — экс-губернатор не уточнил. Рядом с правительством места для этого нет, а на Стрелке уже строится деревянный малый храм.
Напомним, участок на Стрелке в 2012 году одобрил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Красноярск. Через год место освятили, а в 2017 году землю официально передали церкви. Однако не все горожане одобрили строительство. По этому поводу несколько раз проводились слушания. В 2023 году на набережной начали строить «малый храм». Стройку обещают начать весной, чтобы завершить к 400-летию Красноярска. Стоимость стройки оценивают в 4 млрд рублей — такую сумму назвал недавно Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Новый храм будет выше всех расположенных рядом объектов — здания филармонии, музейного центра, а также опор вантового моста. Высота его колокольни составит 100 метров.