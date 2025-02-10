Cреди школьников Москвы китайский стал вторым по популярности иностранным языком

«Около 8 тыс. москвичей изучают китайский язык в рамках основных образовательных программ более чем в 70 школах. Еще свыше 600 кружков по китайскому, где учится более 6 тыс. детей, открыто в школах и центрах дополнительного образования. Среди иностранных языков он занимает второе место по популярности после английского», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сегодня московским школьникам доступны кружки, в которых можно заниматься более чем 20 иностранными языками — от английского, китайского и немецкого до хинди, иврита и суахили. На занятиях дети готовятся к международным экзаменам и принимают участие в межкультурных проектах. Регулярно открываются новые и расширяются уже существующие языковые программы.
В кружках и секциях китайского языка дети изучают письменность, грамматику и лексику, а также применяют полученные знания на практике. Отдельное внимание уделяется культуре и традициям Китая, что позволяет учащимся уверенно общаться с носителями языка. В школе № 1517 действует проект «Класс МГУ», участники которого изучают китайский язык и историю страны под руководством опытных востоковедов. В образовательном учреждении отмечают китайские праздники и проводят торжественные тематические мероприятия.
Изучать китайский язык можно и в библиотеке Московской электронной школы. В сервисе доступно более 300 сценариев уроков, свыше 360 приложений, 200 интерактивных тестов и видеоуроки.