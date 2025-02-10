Cреди школьников Москвы китайский стал вторым по популярности иностранным языком

В ведомстве отметили, что сегодня московским школьникам доступны кружки, в которых можно заниматься более чем 20 иностранными языками — от английского, китайского и немецкого до хинди, иврита и суахили. На занятиях дети готовятся к международным экзаменам и принимают участие в межкультурных проектах. Регулярно открываются новые и расширяются уже существующие языковые программы.