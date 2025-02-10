Каспийское море сотрясло землетрясение

По данным сейсмографов, землетрясение магнитудой 3,1 произошло 7 февраля в 04:17.
Очаг находился на глубине 39 километров. От эпицентра до Актау пролегало расстояние примерно 326 километров.
На сайте Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) рассказали, что в Каспийском море зафиксировано пятое землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным сейсмографов, землетрясение магнитудой 3,1 произошло 7 февраля в 04:17.
Очаг находился на глубине 39 километров. От эпицентра до Актау пролегало расстояние примерно 326 километров.