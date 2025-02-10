Реставрация павильона «Главтабак» на ВДНХ может завершиться в 2025 году

Также специалисты воссоздают по сохранившимся эскизам и историческим фотографиям люстру из центрального зала павильона, которая была утрачена в 1970 годах. «Уже выполнили каркас и завершают изготовление деталей. Чтобы воссозданная люстра в точности соответствовала архивным документам, для каждой детали были созданы восковые модели», — пояснил Собянин.