Реставрация павильона «Главтабак» на ВДНХ может завершиться в 2025 году

«Реставрацию павильона планируем завершить уже в этом году», — написал Собянин в личном блоге.
Он уточнил, что сейчас там завершаются работы по реставрации декоративного шпиля и воссозданию утраченной эмблемы «Главтабак» с позолотой.
Также специалисты воссоздают по сохранившимся эскизам и историческим фотографиям люстру из центрального зала павильона, которая была утрачена в 1970 годах. «Уже выполнили каркас и завершают изготовление деталей. Чтобы воссозданная люстра в точности соответствовала архивным документам, для каждой детали были созданы восковые модели», — пояснил Собянин.
Он добавил, что внутри павильона уже восстановлена живопись плафона — сложный многоцветный растительный орнамент стилизованных цветков и листьев душистого табака.
«Изначально фасады здания были украшены тысячами керамических изразцов с растительным орнаментом — цветами, листьями и коробочками табака. В ходе реставрационных работ сохранившиеся изразцы демонтируют, очищают от загрязнений, тонируют, воссоздают утраченные детали и возвращают на свое место. Утраченные изразцы изготавливают заново из аналогичных материалов — изготовление одного такого изразца занимает более двух недель», — пояснил мэр Москвы.