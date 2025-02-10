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Реставрация павильона «Главтабак» на ВДНХ может завершиться в 2025 году

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Реставрация объекта культурного наследия федерального значения — павильона № 35 «Главтабак» на ВДНХ — может подойти к концу в 2025 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Известия

«Реставрацию павильона планируем завершить уже в этом году», — написал Собянин в личном блоге.

Он уточнил, что сейчас там завершаются работы по реставрации декоративного шпиля и воссозданию утраченной эмблемы «Главтабак» с позолотой.

Также специалисты воссоздают по сохранившимся эскизам и историческим фотографиям люстру из центрального зала павильона, которая была утрачена в 1970 годах. «Уже выполнили каркас и завершают изготовление деталей. Чтобы воссозданная люстра в точности соответствовала архивным документам, для каждой детали были созданы восковые модели», — пояснил Собянин.

Он добавил, что внутри павильона уже восстановлена живопись плафона — сложный многоцветный растительный орнамент стилизованных цветков и листьев душистого табака.

«Изначально фасады здания были украшены тысячами керамических изразцов с растительным орнаментом — цветами, листьями и коробочками табака. В ходе реставрационных работ сохранившиеся изразцы демонтируют, очищают от загрязнений, тонируют, воссоздают утраченные детали и возвращают на свое место. Утраченные изразцы изготавливают заново из аналогичных материалов — изготовление одного такого изразца занимает более двух недель», — пояснил мэр Москвы.

Собянин Сергей
архитектура