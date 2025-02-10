Самолеты начнут летать из Петербурга в Тунис с 26 апреля

В Пулково весной откроется авиасообщение с Тунисом. В рамках летнего расписания самолеты начнут летать из Петербурга в курорт Хаммамет. Рейсы начнут выполняться ежедневно с 26 апреля, а с 26 мая — дважды в день. Перелеты будет выполнять авиакомпания Express Airline. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».