Самолеты начнут летать из Петербурга в Тунис с 26 апреля

В Пулково весной откроется авиасообщение с Тунисом. В рамках летнего расписания самолеты начнут летать из Петербурга в курорт Хаммамет. Рейсы начнут выполняться ежедневно с 26 апреля, а с 26 мая — дважды в день. Перелеты будет выполнять авиакомпания Express Airline. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Хаммамет привлекает туристов большим количеством исторических мест: от арабской крепости-касбы девятого века до исторических усадеб. Также там множество отелей и ресторанов. Они расположены в старой части города.
— Узнать о традициях и образе жизни местных жителей можно в музее истории Хаммамет. Также познакомиться с местной историей можно культурном центре и театре Хаммамета на территории особняка румынского миллионера начала 20 века, — добавили в пресс-службе.
Кстати, чтобы посетить Тунис россиянам не потребуется оформлять визу.