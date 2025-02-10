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Новосибирский гимнаст Стретович покинул шоу «Титаны» на ТНТ

Иван с достоинством принял поражение, хотя очень расстроился.

Источник: Телеканал ТНТ

Гимнаст из Новосибирска Иван Стретович покинул шоу «Титаны» (16+) на ТНТ — он и его команда не прошли очередное испытание от искусственного интеллекта. Что случилось — рассказали в пресс-службе телеканала.

Участникам предстояло перепрыгнуть бассейн при помощи неустойчивой платформы. Отмечается, что для большинства атлетов это оказалось весьма сложным. Иван Стретович признался — с балкона казалось не так высоко, но позже увидел высоту и не понял, «как до нее допрыгнуть».

Команда гимнаста не смогла пройти испытание. Не улыбнулась удача и в дополнительном задании — мах гирями.

«Это состязания, и мы с командой не справились с ним. Испытания искусственного интеллекта сравнить нельзя ни с чем», — пресс-служба ТНТ цитирует Ивана Стретовича.

Тем не менее, своему первому участию в телешоу новосибирский гимнаст доволен. Не против поучаствовать и в будущем.

В проекте остаются новосибирцы Анна Кикина и Роман Власов. Следующие испытания пройдут 16 февраля.

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