Новосибирский гимнаст Стретович покинул шоу «Титаны» на ТНТ

Гимнаст из Новосибирска Иван Стретович покинул шоу «Титаны» (16+) на ТНТ — он и его команда не прошли очередное испытание от искусственного интеллекта. Что случилось — рассказали в пресс-службе телеканала.
Участникам предстояло перепрыгнуть бассейн при помощи неустойчивой платформы. Отмечается, что для большинства атлетов это оказалось весьма сложным. Иван Стретович признался — с балкона казалось не так высоко, но позже увидел высоту и не понял, «как до нее допрыгнуть».
Команда гимнаста не смогла пройти испытание. Не улыбнулась удача и в дополнительном задании — мах гирями.
«Это состязания, и мы с командой не справились с ним. Испытания искусственного интеллекта сравнить нельзя ни с чем», — пресс-служба ТНТ цитирует Ивана Стретовича.
Тем не менее, своему первому участию в телешоу новосибирский гимнаст доволен. Не против поучаствовать и в будущем.
В проекте остаются новосибирцы Анна Кикина и Роман Власов. Следующие испытания пройдут 16 февраля.