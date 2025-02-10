Новосибирский гимнаст Стретович покинул шоу «Титаны» на ТНТ

Участникам предстояло перепрыгнуть бассейн при помощи неустойчивой платформы. Отмечается, что для большинства атлетов это оказалось весьма сложным. Иван Стретович признался — с балкона казалось не так высоко, но позже увидел высоту и не понял, «как до нее допрыгнуть».