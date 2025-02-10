В омском Минздраве прокомментировали ситуацию с льготными лекарствами в аптеках

«Лекарственные препараты поступают в регион и по мере их поступления на склад оперативно распределяются по аптекам», — отмечается в сообщении омского Минздрава.
При этом в министерстве рекомендовали каждому из пожаловавшихся в комментарии под постом написать в личные сообщения ФИО, дату рождения, номер аптеки, название лекарственных препаратов и контактный номер телефона, чтобы «предметно разобраться» в каждой ситуации.
Напомним, ранее в ситуации с обеспеченностью омичей льготными лекарствами поручил разобраться губернатор Омской области Виталий Хоценко.