В омском Минздраве прокомментировали ситуацию с льготными лекарствами в аптеках

В Министерстве здравоохранения Омской области в понедельник, 10 февраля 2025 года, прокомментировали вопрос о ситуации с льготными препаратами для инвалидов в госаптеках. Анонимный пост с жалобой, что лекарства нет второй месяц, появился в паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте».