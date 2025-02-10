В Красноярске нашли два очага с каменной кладкой эпохи палеолита

Заведующий отделом спасательных археологических работ института Алексей Тимощенко пояснил, что очаг отличается от кострища каменной кладкой. «Они примечательны тем, что в Сибири на палеотических объектах и на Афонтовой горе, в частности, мы работаем с переотложенным культурным слоем. Люди ушли, оставили свои стоянки, и в силу геологических причин за 40 тыс. лет они перенеслись. Наличие комплекса с очагом говорит о том, что этот комплекс не потревожен. Мы можем изучать древнюю поверхность такой, какой ее оставили, пусть и в локальном варианте», — отметил он.