В Красноярске нашли два очага с каменной кладкой эпохи палеолита

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Археологи на Афонтовой горе в Красноярске обнаружили два очага с каменной кладкой, созданные около 30−40 тыс. лет назад. Находки примечательны тем, что хорошо сохранились и предположительно имели культовое назначение, сообщил в пресс-центре ТАСС ученый секретарь отдела Института археологии и этнографии СО РАН Антон Выборнов.
«Авторы этих исследований увидели в этих кладках элементы культовой деятельности. Потому что их сначала сделали, а потом запечатали кладкой, потому что там были орудия и следы термического воздействия. Этот объект явно существовал и поддерживался не только с функциональной точки зрения. Такое интересное наблюдение за культовой деятельностью верхнего палеолита», — сказал он.
Заведующий отделом спасательных археологических работ института Алексей Тимощенко пояснил, что очаг отличается от кострища каменной кладкой. «Они примечательны тем, что в Сибири на палеотических объектах и на Афонтовой горе, в частности, мы работаем с переотложенным культурным слоем. Люди ушли, оставили свои стоянки, и в силу геологических причин за 40 тыс. лет они перенеслись. Наличие комплекса с очагом говорит о том, что этот комплекс не потревожен. Мы можем изучать древнюю поверхность такой, какой ее оставили, пусть и в локальном варианте», — отметил он.
Афонтова гора — памятник археологии федерального значения, группа стоянок позднего палеолита на левом берегу Енисея. Обнаруженные здесь артефакты стали экспонатами многих музеев мира, в том числе Эрмитажа и Лувра. Одна из стоянок — Афонтова гора IV — известна с конца XIX века, но практически не исследована. Первые крупные раскопки прошли в 2020 году, когда были исследованы площади в 3,5 тыс. кв. м.