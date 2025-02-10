В Татарстане с 1 февраля выросли размеры детских пособий

«Единовременное пособие при рождении ребенка получает один из родителей. Если оба родителя работают, выплату оформляет один из них. Если оба не работают, пособие назначается в фиксированном размере. Для семей, усыновивших ребенка-инвалида или детей старше 7 лет, выплата увеличилась до 205,8 тыс. рублей на каждого ребенка. В 2024 году это пособие получили 23 тысячи семей на общую сумму 580 млн рублей», — сообщил он.