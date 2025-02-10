Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования ДТП с автобусом в Приморье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Андрею Кузьмичеву доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СК России.
Авария произошла 10 февраля 2025 года на 6 км автодороги Уборка — Самарка — Ариадное в Чугуевском районе. В результате происшествия несколько человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования поставлен на контроль центрального аппарата СК России.
Напомним, прокуратура Приморья начала проверку по факту ДТП, в ходе которой будут оценены соблюдение законодательства в сфере грузоперевозок, а также состояние дорожного покрытия в районе аварии.