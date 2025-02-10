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Ещё один рейс на популярный курорт РФ добавили из омского аэропорта

Теперь в Сочи можно улететь по вторникам.

Источник: Аргументы и факты

В пресс-службе омского аэропорта сообщили, что из Омска в Сочи будет летать ещё один рейс. Его добавили перед курортным сезоном.

Теперь омичи смогут улететь в Сочи три раза в неделю: по понедельникам (вылет в 09:05), вторникам (вылет в 09:10), четвергам (вылет в 09:05) и субботам (вылет в 09:00).

Ранее мы сообщали, что омич украл спасательный жилет из самолета авиакомпании «Ямал». Сообщается, что после посадки бортпроводники не обнаружили спасательный жилет под одним из сидений. Сотрудники авиакомпании обратились к полицейским, которые быстро поймали вора. Им оказался 34-летний вахтовик родом из Омска.

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