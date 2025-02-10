Ещё один рейс на популярный курорт РФ добавили из омского аэропорта

Ранее мы сообщали, что омич украл спасательный жилет из самолета авиакомпании «Ямал». Сообщается, что после посадки бортпроводники не обнаружили спасательный жилет под одним из сидений. Сотрудники авиакомпании обратились к полицейским, которые быстро поймали вора. Им оказался 34-летний вахтовик родом из Омска.