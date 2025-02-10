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Александр Мураховский может возглавить Госпиталь ветеранов войн в Омске

Госпиталь планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.

Источник: Om1 Омск

Александр Мураховский, по информации телеграм-канала «Омский форум», станет главным врачом Госпиталя ветеранов войн, который строится на месте бывшего роддома № 5 на улице Рождественского.

Однако, как уточнил собственный источник портала Om1.ru, кандидатура Мураховского обсуждалась, но пока не прошла процедуру согласования.

Сейчас в здании бывшего роддома идёт капитальный ремонт. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в текущем году. На его техническое оснащение выделено 385 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ.

В госпитале будут использоваться современные методы диагностики, лечения и реабилитации для участников СВО и ветеранов. Пациентам будет доступен широкий спектр медицинских услуг: подразделения МРТ- и КТ-диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет медико-психологического консультирования, хирургическое отделение с операционным блоком и другие. Подрядчиком выступает компания ООО «Русстрой».