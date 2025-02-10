Александр Мураховский может возглавить Госпиталь ветеранов войн в Омске

Александр Мураховский, по информации телеграм-канала «Омский форум», станет главным врачом Госпиталя ветеранов войн, который строится на месте бывшего роддома № 5 на улице Рождественского.
Однако, как уточнил собственный источник портала Om1.ru, кандидатура Мураховского обсуждалась, но пока не прошла процедуру согласования.
Сейчас в здании бывшего роддома идёт капитальный ремонт. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в текущем году. На его техническое оснащение выделено 385 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ.
В госпитале будут использоваться современные методы диагностики, лечения и реабилитации для участников СВО и ветеранов. Пациентам будет доступен широкий спектр медицинских услуг: подразделения МРТ- и КТ-диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет медико-психологического консультирования, хирургическое отделение с операционным блоком и другие. Подрядчиком выступает компания ООО «Русстрой».