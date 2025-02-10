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Жительнице Иркутской области выплатят компенсацию после смерти родственника

Раскряжевщик лесозаготовительного участка погиб в марте 2024 от травмы.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Родственнице погибшего работника выплатят моральную компенсацию в Куйтунском районе. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, раскряжевщик лесозаготовительного участка погиб в марте 2024 от травмы, причиненной в результате удара хлыстом.

— Во время расследования несчастного случая выяснилось, что одной из причин произошедшего стала ненадлежащая организация работодателем безопасных условий труда. А также отсутствие контроля использования средств индивидуальной защиты и непроведение работы по выявлению опасностей и профессиональных рисков на рабочем месте, — отметили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд, хотели взыскать компенсацию с работодателя. Требование удовлетворили, а значит, женщине выплатят 300 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Новосибирска специально приезжал в Забайкалье, чтобы ограбить посетителей бара.