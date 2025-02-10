Жительнице Иркутской области выплатят компенсацию после смерти родственника

— Во время расследования несчастного случая выяснилось, что одной из причин произошедшего стала ненадлежащая организация работодателем безопасных условий труда. А также отсутствие контроля использования средств индивидуальной защиты и непроведение работы по выявлению опасностей и профессиональных рисков на рабочем месте, — отметили в ведомстве.