«Амкар Пермь» в двух контрольных матчах забил 15 мячей

«Нам были нужны такие соперники. Первый сбор был тяжелый с хорошей силовой и беговой подготовкой. Двигаемся в правильном направлении, наш план полностью сработал. Второй сбор проведем с футболистами, которые определят 90% состава на новый сезон», — отметил главный тренер команды Андрей Блажко.