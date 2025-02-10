«Амкар Пермь» в двух контрольных матчах забил 15 мячей

«Амкар Пермь» после двух дней отдыха приступил к программе второго учебно-тренировочного сбора. Перед этим пермяки провели еще один контрольный матч и победили с разгромным счетом «Зенит» из Ижевска.
Матч команд в манеже «Пермь Великая» завершился победой пермяков — 7:1 (3:1). В составе победителей мячи забили: Тюкалов (3), Толкачев, Дибиргаджиев и два находящихся на просмотре игрока.
В двух проведенных контрольных матчах «Амкар» забил в ворота соперников 15 мячей. В первом был обыгран молодежный состав команды.
«Нам были нужны такие соперники. Первый сбор был тяжелый с хорошей силовой и беговой подготовкой. Двигаемся в правильном направлении, наш план полностью сработал. Второй сбор проведем с футболистами, которые определят 90% состава на новый сезон», — отметил главный тренер команды Андрей Блажко.
Второй сбор «Амкар» проведет в Перми с 10 по 21 февраля.