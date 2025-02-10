Что будет со старым ташкентским трамваем? История с неожиданным поворотом

«У нас в стране есть огромная проблема с музеями. Абсолютно неважно, о чем идёт речь — превращающийся в дешевый аттракцион железнодорожный музей, не реализованный музей авиации или даже музей общественного транспорта. Пока весь мир вдохновляется и по крупицам собирает свою историю, мы с радостью избавляемся от всего, что являлось частью нашей жизни», — пишут авторы канала.