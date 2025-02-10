Что будет со старым ташкентским трамваем? История с неожиданным поворотом

Как о вагоне узнали в соцсетях?
На проблему обратил внимание телеграм-канал об общественном транспорте «Ко дну», который раскритиковал отношение к музейным экспонатам в стране.
«У нас в стране есть огромная проблема с музеями. Абсолютно неважно, о чем идёт речь — превращающийся в дешевый аттракцион железнодорожный музей, не реализованный музей авиации или даже музей общественного транспорта. Пока весь мир вдохновляется и по крупицам собирает свою историю, мы с радостью избавляемся от всего, что являлось частью нашей жизни», — пишут авторы канала.
По их словам, старый трамвай — это часть более чем вековой истории ташкентского электротранспорта. Почти 10 лет вагон находился в 12-м автопарке, и когда его туда отправили, он был в хорошем состоянии. Однако теперь представляет собой запущенный объект, и его будущее вызывает сомнения.
«Что сделают с ним? Вероятно, в лучшем случае он станет памятником на городском бульваре, а в худшем — превратится в кафе, от которого останется только внешняя обшивка», — отмечает «Ко дну».
Что говорят в хокимияте?
Власти Шайхантахурского района сообщили, что вагон доставили в махаллю «Катта Октепа» в рамках создания нового парка 24/7.
По данным хокимията, этот вагон когда-то курсировал на 17-м трамвайном маршруте, который проходил через Октепу. Теперь он станет символом истории и фотозоной для посетителей.
Что будет дальше?
Трамвай отреставрируют в рамках благоустройства, и он станет частью общественного пространства. Вокруг него также создадут фотозону. Власти призывают жителей и активистов делиться идеями по его использованию.
Теперь остается ждать, что в итоге получится — уникальный городской памятник или коммерческий объект?