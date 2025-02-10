Победитель Квантунской армии отмечает столетие в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сегодня, 10 февраля, в Хабаровском районе празднуют важную дату — 100 лет исполнилось Василию Николаевичу Матяжу, единственному ветерану Великой Отечественной войны в районе, сообщает телеграм-канал Законодательная Дума Хабаровского края.
Поздравить именинника пришли представители местной администрации и близкие — Александр Петрович Яц, а также сотрудники Корфовского сельского поселения.
Василий Николаевич стал сержантом в августе 1945 года и сражался на фронте в составе Советской армии. Он командовал стрелковым отделением и участвовал в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии. За проявленное мужество и героизм он был награжден орденом Отечественной войны II степени. Эти события навсегда остались в его памяти и продолжает жить в его рассказах для молодого поколения.
Сегодня Василий Николаевич окружён заботой и любовью своей семьи. У него есть дочь, внуки и другие родные, которые всегда рядом. Они искренне поздравляют его с юбилеем и желают здоровья и долгих лет счастья. Семья для него — главная опора, а он для них — источник гордости и вдохновения.