Победитель Квантунской армии отмечает столетие в Хабаровском крае

Сегодня Василий Николаевич окружён заботой и любовью своей семьи. У него есть дочь, внуки и другие родные, которые всегда рядом. Они искренне поздравляют его с юбилеем и желают здоровья и долгих лет счастья. Семья для него — главная опора, а он для них — источник гордости и вдохновения.