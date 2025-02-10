Полиция в Ростове начала проверку после взлома бывшей водолечебницы Рындзюна

В Ростове-на-Дону начали проверку после сообщения о взломе и возможной попытке разграбления бывшей водолечебницы Рындзюна. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— По вызову на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в полиции.
Напомним, на прошедших выходных о людях, пытавшихся сломать дверь здания, в соцсетях сообщили очевидцы. Также ситуацию в своем телеграм-канале подтвердил краевед Геннадий Крольман.
Напомним, бывшая водолечебница Рындзюна находится на Серафимовича, 89. Это объект культурного наследия 1917 года постройки. Ранее общественники уже жаловались на состояние здания, в частности, отмечали трещину в стене и случаи затопления.