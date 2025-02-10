Омичи не хотят убирать снег из-за слишком низких штрафов

В мэрии не считают эффективной нынешнюю систему контроля за выполнением правил благоустройства. Информацию об этом, как стало известно порталу Om1.ru, направили в комитет по вопросам ЖКХ горсовета.
Наложить штраф за нарушение, например, не убранный вовремя снег или мусор, можно только на основании контрольного выезда. Для того чтобы провести такой выезд вне очереди, то есть по факту нарушения, необходимо одобрение прокуратуры. Однако из 353 заявок на выезд, поданных мэрией с марта по июль 2023 года, надзорное ведомство одобрило лишь пять.
С лета 2023-го у городских властей появился дополнительный инструмент воздействия на нарушителей: предписание. Администрация может потребовать от собственника участка устранить нарушение, а если тот не подчинится — оштрафовать. Однако размер этих штрафов, по мнению мэрии, слишком мал: до пятисот рублей для рядовых омичей, до двух тысяч для должностных лиц и до двадцати тысяч для компаний. Такие штрафы не побуждают нарушителей исправлять ситуацию.
Свидетельством этого является, например, то, что из 2 505 предписаний, выданных в 2024 году, выполнены всего 1 554.
Гораздо лучше обстоит ситуация с нарушителями правил парковки: для их поимки используют комплексы фотофиксации, что серьёзно упрощает процесс.