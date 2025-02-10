Омичи не хотят убирать снег из-за слишком низких штрафов

С лета 2023-го у городских властей появился дополнительный инструмент воздействия на нарушителей: предписание. Администрация может потребовать от собственника участка устранить нарушение, а если тот не подчинится — оштрафовать. Однако размер этих штрафов, по мнению мэрии, слишком мал: до пятисот рублей для рядовых омичей, до двух тысяч для должностных лиц и до двадцати тысяч для компаний. Такие штрафы не побуждают нарушителей исправлять ситуацию.