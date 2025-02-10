На автозаводе в Тольятти запустили собственный образовательный проект

Тольяттинский автозавод АВТОВАЗ запустил собственную образовательную программу под названием «Зажигание». В ней могут поучаствовать выпускники школ, колледжей и техникумов, а также студенты вузов, которые осваивают технические специальности, чтобы в перспективе попасть на работу в инженерный центр автогиганта.
Программу реализуют вместе с вузами Самары и Тольятти. Выпускники могут получить высшее образование по целевому направлению, а во время учебы — получать стипендию от завода. Подрабатывать можно уже со второго курса благодаря гибкому графику.
Студенты же могут пройти программу дополнительного профобразования, в которую входят некоторые технические дисциплины, развитие различных навыков, а также занятия английским языком.