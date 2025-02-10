Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На автозаводе в Тольятти запустили собственный образовательный проект

Выпускники школ и техникумов, студенты вузов Самарской области могут построить карьеру на автозаводе.

Источник: Комсомольская правда

Тольяттинский автозавод АВТОВАЗ запустил собственную образовательную программу под названием «Зажигание». В ней могут поучаствовать выпускники школ, колледжей и техникумов, а также студенты вузов, которые осваивают технические специальности, чтобы в перспективе попасть на работу в инженерный центр автогиганта.

Программу реализуют вместе с вузами Самары и Тольятти. Выпускники могут получить высшее образование по целевому направлению, а во время учебы — получать стипендию от завода. Подрабатывать можно уже со второго курса благодаря гибкому графику.

Студенты же могут пройти программу дополнительного профобразования, в которую входят некоторые технические дисциплины, развитие различных навыков, а также занятия английским языком.

образование