На автозаводе в Тольятти запустили собственный образовательный проект

Тольяттинский автозавод АВТОВАЗ запустил собственную образовательную программу под названием «Зажигание». В ней могут поучаствовать выпускники школ, колледжей и техникумов, а также студенты вузов, которые осваивают технические специальности, чтобы в перспективе попасть на работу в инженерный центр автогиганта.