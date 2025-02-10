О поддержке участников СВО в Хабаровске можно узнать на сайте «Сердца хватит»

Узнать о проекте «Герои Vостока», который помогает обучать и трудоустраивать участников и ветеранов специальной военной операции, можно на сайте «Сердца хватит». На нем уже доступна специальная вкладка. Этот сайт был создан по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и содержит информацию о поддержке участников СВО и их семей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ветераны СВО могут начать обучение сразу. Участники, прошедшие отбор, будут включены в резерв и смогут приступить к программе после увольнения с военной службы и возвращения в Хабаровский край. Обучение пройдет с 1 апреля по 30 ноября 2025 года в Дальневосточном институте управления — филиале РАНХиГС.
Заявки принимаются до 21 февраля. Участники могут заполнить анкету и написать эссе на платформе «Россия — страна возможностей». Также они могут обратиться к социальным координаторам фонда «Защитники Отечества» для получения консультаций и помощи в подготовке документов.
На данный момент на платформе зарегистрировалось более 100 претендентов, и более 50 человек обратились за помощью в регистрации.
Кроме того, в крае планируется запуск факультативного проекта «Герои Vостока: Бизнес для СВОих», который поможет получить базовые знания в предпринимательстве и навыки ведения бизнеса.
После завершения обучения участники и ветераны СВО смогут получить профессиональные знания и развить управленческие навыки для трудоустройства в государственных органах, местном самоуправлении и на предприятиях региона.