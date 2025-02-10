О поддержке участников СВО в Хабаровске можно узнать на сайте «Сердца хватит»

Узнать о проекте «Герои Vостока», который помогает обучать и трудоустраивать участников и ветеранов специальной военной операции, можно на сайте «Сердца хватит». На нем уже доступна специальная вкладка. Этот сайт был создан по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и содержит информацию о поддержке участников СВО и их семей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.