Татарстанцам рассказали об условиях изъятия заброшенных дач. Тему поднял депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев.
С 1 марта в России начинает действовать закон, согласно которому неиспользуемые земли могут быть изъяты у владельцев. Хозяевам таких участков дается три года для начала их использования. В ином случае бесхозные земли будут изъяты по упрощенной процедуре. Для этого достаточно факта наличия сорняков, захламленности и отсутствия забора.
Напомним, в 2025 году на территории Татарстана обследуют 400 геодезических пунктов. Они необходимы, в том числе, для проведения картографических работ и решения задач экономики и обороны.