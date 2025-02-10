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Татарстанцам рассказали об условиях изъятия заброшенных дач

Хозяевам таких участков дается три года для начала их использования.

Источник: Комсомольская правда

Татарстанцам рассказали об условиях изъятия заброшенных дач. Тему поднял депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев.

С 1 марта в России начинает действовать закон, согласно которому неиспользуемые земли могут быть изъяты у владельцев. Хозяевам таких участков дается три года для начала их использования. В ином случае бесхозные земли будут изъяты по упрощенной процедуре. Для этого достаточно факта наличия сорняков, захламленности и отсутствия забора.

Напомним, в 2025 году на территории Татарстана обследуют 400 геодезических пунктов. Они необходимы, в том числе, для проведения картографических работ и решения задач экономики и обороны.