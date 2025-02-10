Татарстанцам рассказали об условиях изъятия заброшенных дач

С 1 марта в России начинает действовать закон, согласно которому неиспользуемые земли могут быть изъяты у владельцев. Хозяевам таких участков дается три года для начала их использования. В ином случае бесхозные земли будут изъяты по упрощенной процедуре. Для этого достаточно факта наличия сорняков, захламленности и отсутствия забора.