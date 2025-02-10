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Жители нескольких десятков уфимских домов лишились холодного водоснабжения

В Уфе в 42 домах отключили холодную воду из-за утечки из колодца.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 10 февраля, десятки жителей Уфы лишились холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

В районе дома № 48 по улице Запотоцкого произошла утечка из Запотоцкого. Для проведения ремонта с 11:25 был отключен водопровод диаметром 100 миллиметров.

Таким образом, без холодной воды остались объекты по адресам:

— улица Запотоцкого 48, 53, 72, 74, 76, 80;

— улица 9-я Января 47, 40, 53, 55, 57, 59, 61, 69, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91а, 91, 52а, 50, 48, 44, 42, 38, 34, 32, 30, 18, 20, 22, 24;

— улица Деповская 29, 27а, 28;

— улица Ибрагимова 2, 2а.

«Уфаводоканал» принес гражданам извинения за временные неудобства.

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