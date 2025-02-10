Бастрыкин проконтролирует отлов бродячих собак в Новосибирске

В Новосибирске разгорается скандал вокруг бездействия городских служб в отношении проблемы бездомных животных. После многочисленных жалоб жителей на агрессивное поведение стай собак, обитающих вблизи жилого комплекса «Онега», Следственный комитет Российской Федерации инициировал процессуальную проверку, сообщает пресс-служба СК РФ.
Сообщения о проблеме появились в социальных сетях. Горожане утверждают, что стаи безнадзорных собак регулярно нападают на прохожих, создавая угрозу для их безопасности. Один из последних инцидентов произошел в феврале текущего года, когда животные набросились на женщину.
Местные жители выражают крайнюю обеспокоенность ситуацией, опасаясь за себя и особенно за безопасность детей. Несмотря на это, необходимые меры по отлову агрессивных животных до сих пор не были приняты.
Внимание ситуации уделил Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин. Он взял ход процессуальной проверки под личный контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. Это говорит о серьезности, с которой Следственный комитет подходит к данной проблеме.