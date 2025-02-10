Бастрыкин проконтролирует отлов бродячих собак в Новосибирске

Внимание ситуации уделил Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин. Он взял ход процессуальной проверки под личный контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. Это говорит о серьезности, с которой Следственный комитет подходит к данной проблеме.