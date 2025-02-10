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Крыши чистят от снега и сосулек в Хабаровске

Работы идут с 7 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске с пятницы, 7 февраля, идет чистка домов от снега и сосулек. Это поручение мэра города Сергея Кравчука. За выходные из 300 запланированных кровель рабочие очистили 120. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особое внимание уделяют скатным крышам, которые представляют наибольшую опасность для жизни и здоровья людей. Работы идут быстро, чтобы обезопасить горожан.

«Опасные кровли» выявляют комитеты по управлению районами в результате объездов. Они же формируют план очистки. После этого в борьбу с нависшей угрозой вступают управляющие компании. Им необходимо отчитаться о выполненных работах.

«Если произошел несчастный случай, и сосулька нанесла вред человеку, управляющая компания несет уголовную ответственность», — отметил первый заместитель начальника управления ЖКХ Олег Кустов.

Сергей Кравчук обратил внимание на своевременную очистку крыш многоквартирных домов. Он заметил, что работать «управляйкам» нужно быстро, чтобы люди не чувствовали дискомфорт и не пострадали. Контролировать работы будет городское управление ЖКХ.

Чтобы не рисковать жизнью, хабаровчанам рекомендуется не приближаться к стенам зданий, не парковать вблизи них личные автомобили и с осторожностью выходить из подъездов.

ЖКХ