Крыши чистят от снега и сосулек в Хабаровске

В Хабаровске с пятницы, 7 февраля, идет чистка домов от снега и сосулек. Это поручение мэра города Сергея Кравчука. За выходные из 300 запланированных кровель рабочие очистили 120. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Особое внимание уделяют скатным крышам, которые представляют наибольшую опасность для жизни и здоровья людей. Работы идут быстро, чтобы обезопасить горожан.
«Опасные кровли» выявляют комитеты по управлению районами в результате объездов. Они же формируют план очистки. После этого в борьбу с нависшей угрозой вступают управляющие компании. Им необходимо отчитаться о выполненных работах.
«Если произошел несчастный случай, и сосулька нанесла вред человеку, управляющая компания несет уголовную ответственность», — отметил первый заместитель начальника управления ЖКХ Олег Кустов.
Сергей Кравчук обратил внимание на своевременную очистку крыш многоквартирных домов. Он заметил, что работать «управляйкам» нужно быстро, чтобы люди не чувствовали дискомфорт и не пострадали. Контролировать работы будет городское управление ЖКХ.
Чтобы не рисковать жизнью, хабаровчанам рекомендуется не приближаться к стенам зданий, не парковать вблизи них личные автомобили и с осторожностью выходить из подъездов.