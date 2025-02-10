Из Алматы в Балхаш запустят прямой поезд

Об этом сообщил акимат Карагандинской области.
Раньше жителям Балхаша приходилось сначала доехать до станции Сарышаган, чтобы затем пересесть на другой поезд до Алматы. Новый маршрут устранил это неудобство, обеспечив прямое железнодорожное сообщение, отметили в КТЖ.
Это стало возможно благодаря строительству второго пути на участке Балхаш — Мойынты, что значительно увеличило пропускную способность линии. Проект является частью крупной инфраструктурной инициативы по развитию железнодорожного сообщения на направлении Достык — Мойынты.
Это не только удобство для жителей городов, но и новые возможности для развития туризма, заявил акимат.
График движения поезда:
- Балхаш — Алматы: отправление по чётным числам в 07:52, прибытие в Алматы-2 в 00:58.
- Алматы — Балхаш: отправление по нечётным числам в 00:10, прибытие в Балхаш в 15:03.
Время в пути составляет чуть более 17 часов.