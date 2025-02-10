ГАИ Уфы анонсировала рейды против таксистов-нелегалов

Сегодня, 10 февраля, в Уфе начались рейды против таксистов-нелегалов. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Цель начавшегося профилактического мероприятия «Такси» — предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси, а также законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Сотрудники дорожной полиции будут проверять, как соблюдаются правил перевозки пассажиров: применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств, наличие разрешения на перевозку граждан, а также российского или иностранного национального водительского удостоверения, выданного в стране, в котором русский язык является одним из официальных (Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Осетия).
Особое внимание сотрудники ГАИ уделят соответствие автомобилей установленным требованиям: наличию опознавательного фонаря и цветографической схемы, действующей диагностической карты о прохождении техосмотра, путевого листа, и фактическое техсостояние транспорта.
— Помните, что безопасность дорожного движения зависит от каждого из нас здесь и сейчас, — заявили в уфимской Госавтоинспекции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.