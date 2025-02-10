Раскопки на реке Вилюй позволили обнаружить фрагменты древнейшей керамики Якутии

«Очень хорошо представлена, например, культура раннего неолита. Это, по-моему, один из лучших объектов Якутии, где [есть] комплексы сыалахской культуры, которая существовала в V и до середины IV тысячелетия до нашей эры. Эта культура чем примечательна? В ней впервые в Якутии самая древняя керамика проявляется: можно видеть фрагменты самой древней керамики Якутии на сегодняшний день. И рядом с ними в тех же производственных комплексах найдены очаги, соответственно, мастерские, где человек камень обрабатывал. Там каменные изделия вместе с керамикой. Это в основном такие двусторонне обработанные ножи, топоры, тесла для обработки дерева, орудия на пластинах», — сказал Дьяконов, комментируя работы на стоянке Хатынгнаах II в формате ВКС.