Раскопки на реке Вилюй позволили обнаружить фрагменты древнейшей керамики Якутии

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Раскопки, проведенные в 2024 году на четырех объектах на берегах реки Вилюй в Мирнинском районе, позволили обнаружить фрагменты самой древней керамики Якутии. Об этом сообщил старший научный сотрудник Якутской комплексной лаборатории археологии Крайнего Севера Института археологии и этнографии СО РАН Виктор Дьяконов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Работы прошли на четырех объектах археологического наследия — стоянка Улахан-Ботуобуя II, стоянка Куччугунуур, многослойная стоянка Хатынгнаах II и Хоронноох-Вилюйский. Обнаружено всего 30 тыс. находок.
«Очень хорошо представлена, например, культура раннего неолита. Это, по-моему, один из лучших объектов Якутии, где [есть] комплексы сыалахской культуры, которая существовала в V и до середины IV тысячелетия до нашей эры. Эта культура чем примечательна? В ней впервые в Якутии самая древняя керамика проявляется: можно видеть фрагменты самой древней керамики Якутии на сегодняшний день. И рядом с ними в тех же производственных комплексах найдены очаги, соответственно, мастерские, где человек камень обрабатывал. Там каменные изделия вместе с керамикой. Это в основном такие двусторонне обработанные ножи, топоры, тесла для обработки дерева, орудия на пластинах», — сказал Дьяконов, комментируя работы на стоянке Хатынгнаах II в формате ВКС.
Площадь раскопов составила всего 15 850 кв. м при глубине от 0,5 до 5,5 м.
Как отметил ученый секретарь отдела Института археологии и этнографии СО РАН Антон Выборнов, работа на реке Вилюй стала одним из ярких примеров «гигантского накопления источниковой базы». По его словам, впервые в истории Северо-Восточной Азии за один сезон были исследованы такие крупные площади. На стоянке Хатынгнаах II были самые большие глубина и площадь раскопок. «[Там] уже велись раскопки в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Было установлено, что это очень сложный важный памятник, включающий следы деятельности от первых поселенцев на Вилюе вплоть до этнографической современности», — сказал он.
Раскопки провели в связи с планируемыми увеличениями уровня воды на территории Вилюйской ГЭС-3. Находки позволят проследить развитие керамики, металлопроизводства. «Здесь на Вилюе, на всех четырех стоянках, была открыта вот такая летопись, очень интересная, последних, по крайней мере, 15 тыс. лет, с периода, когда вымерли последние представители мамонтовой мегафауны. Очень интересные можно будет в дальнейшем получить результаты, если обработать коллекции костей, понять, на каких животных в основном в какой период охотились, какую роль имело рыболовство, — сказал Дьяконов. — Вот такие фундаментальные вопросы, связанные с историей человечества, мы можем прекрасно увидеть в этих летописях, которые оказались “запечатаны” в вечной мерзлоте Якутии и которые нам с коллегами посчастливилось в этом сезоне раскопать».