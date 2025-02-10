Родителям раскрыли, что случится, если не использовать материнский капитал

Например, для тех, кто стал обладателем материнского капитала в 2024 году при условии рождения первого ребёнка после января 2020 года или последующих детей до этой даты включительно, начальная сумма составит около 690 тысяч рублей. В случае, когда капитал уже был получен на старшего брата или сестру и рождается второй ребёнок не позднее января 2020 года, индексируемая сумма составляет 221 тысячу рублей. Если же второй малыш появился после указанной даты, общая сумма капитала увеличится до 912 тысяч.