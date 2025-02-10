Родителям раскрыли, что случится, если не использовать материнский капитал

Согласно текущему законодательству, незадействованная часть материнского капитала подвергается ежегодному пересмотру с учётом инфляционных изменений. При получении сертификата на эту меру поддержки семьи и его не использовании общая сумма автоматически возрастает.
Например, для тех, кто стал обладателем материнского капитала в 2024 году при условии рождения первого ребёнка после января 2020 года или последующих детей до этой даты включительно, начальная сумма составит около 690 тысяч рублей. В случае, когда капитал уже был получен на старшего брата или сестру и рождается второй ребёнок не позднее января 2020 года, индексируемая сумма составляет 221 тысячу рублей. Если же второй малыш появился после указанной даты, общая сумма капитала увеличится до 912 тысяч.
При частичном использовании средств материнского капитала неиспользованная часть также подвергается индексации. С февраля каждого года процент увеличения составляет 9,5%.